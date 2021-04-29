Gedson şiir gibi!

Virüsü atlattıktan sonra yavaş yavaş kendini bulan Gedson Konya maçının yıldızı oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Gedson şiir gibi!
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29 Nisan 2021 13:17
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Gedson Fernandes corona virüsüne yakalandığı için geç form tuttu.

Oynadığı ilk maçlarda performansı eleştirilse de Fatih Terim onun büyük potansiyeline hep güvendi. Karşılığını da aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu koşularıyla rakibi sürekli yorarken, organizasyonu ve kaybedilen topları çabuk geri kazanmasıyla büyük fayda sağladı.

MÜTHİŞ PASLAR

Gedson Fernandes dün Konyaspor mücadelesinde de takımın en iyisiydi. Konyaspor'un kapalı savunmasına karşı tüm oyuncular yan pas yaparken sadece 22 yaşındaki futbolcu dikine oynadı. Bekleri ve hücumcuları rakip savunmanın arasına kaçırmaya çalıştı. Ayrıca uzaktan şutlarla da gol aradı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim'den tebriği aldı. 

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