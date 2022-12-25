Gedson: 'Gerekeni yapamadık'

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.



Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız." dedi.



Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye sözlerini sürdürdü.



Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.





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