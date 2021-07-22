Gedson, Galatasaray'ı bekliyor!

Gedson, Galatasaray dışında başka bir teklif duymak istemediğini menajerine iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson, Galatasaray'ı bekliyor!
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22 Temmuz 2021 10:27
Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes, yeniden Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyor.

Sosyal medya hesabından devamlı olarak Galatasaray'la ilgili paylaşımları beğenen, takım arkadaşlarına ve taraftarlara mesaj gönderen genç yetenek, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Türkiye'den başta Beşiktaş olmak üzere teklifler alan Gedson'un, menajeriyle yaptığı son görüşmede, kendisine başka teklif getirmemesini istediği öğrenildi. Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erince Benfica'ya geri dönen Gedson'un, hazırlık maçlarındaki performansı ise Portekiz kulübü tarafından beğenilmedi.




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