Gedson, Galatasaray'ı bekliyor!

Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes, yeniden Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyor.Sosyal medya hesabından devamlı olarak Galatasaray'la ilgili paylaşımları beğenen, takım arkadaşlarına ve taraftarlara mesaj gönderen genç yetenek, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.alatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erince Benfica'ya geri dönen Gedson'un, hazırlık maçlarındaki performansı ise Portekiz kulübü tarafından beğenilmedi.