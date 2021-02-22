Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes'in durumunun önemli olmadığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber
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22 Şubat 2021 11:38
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Tottenham
Alanya karşısında sakatlanan ve 81'de oyundan alınan Gedson Fernandes korkutmuştu...

Portekizli yıldızın önemli bir sorununun olmadığı öğrenildi. Fiziksel açıdan istenen seviyede olmaması sebebiyle gerilme hisseden 22 yaşındaki orta saha bugün yapılacak idmanda kendisini deneyecek.

Bir sorun hissederse MR'a girecek. Ancak yıldız oyuncuda ciddi bir problem olmayacağı öngörülüyor. 



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