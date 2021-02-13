"Gedson Fernandes, Zidane'a dönüştü!"

Galatasaray'ın ara transferin son gününde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in Sarı-Kırmızılı forma ile ilk maçında gol atması İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı. Gedson'un gol atması sonrası Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgili Tottenham taraftarı sosyal medyada birçok yorum yaptı. Bir taraftar ise genç futbolcuyu Zidane'a benzetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Gedson Fernandes, Zidane'a dönüştü!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 11:20
Galatasaray forması ile ilk maçına kupadaki Alanyaspor maçında çıkan ve 1 gol atan, atılan diğer golde de büyük pay sahibi olan Gedson Fernandes, performansıyla Tottenham taraftarının dikkatini çekti.

Gedson'un gol atması sonrası Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgili Tottenham taraftarı sosyal medyada birçok yorum yaptı. Bir taraftar ise genç futbolcuyu Zidane'a benzetti.

İşte Tottehnam taraftarının Gedson Fernandes ile ilgili yaptığı bazı yorumlar:

-We lose and tonight Gedson Fernandes has seemingly turned into Zidane (Bugün kaybettik ve Gedson Zidane'a dönüştü)

-Would've done this for us if he hadn't been frozen out, good to see him playing again tho (Bu golü bizim için de atabilirdi. Tabii kenarda buz kesmeseydi. Tekrar oynamaya başladığı için sevinçliyim)

Gedson Fernandes, Tottenham'da iki sezonda toplamda 14 maça çıkmış, ancak takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için