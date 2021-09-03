'Gedson Fernandes yeniden çok zor'

Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan menajer Ahmet Bulut'tan Portekizli oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi.



Ahmet Bulut A Spor'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye gelmesinin imkansıza yakın olduğunu söyledi.



Bulut yaptığı açıklamada, "Şu anda Gedson gelecek gibi görünmüyor. UEFA listesine aldı onu Benfica. Gelme ihtimali çok düşük" ifadelerini kullandı.



