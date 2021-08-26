Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki transfer iddiaları hakkında konuştu.
"IANIS HAGI
10 numara transferi hakkında çıkan dedikodulara yanıt veren Fatih Terim "10 numara alacağız demedim. Olay Rangers'lara gitmiş. Kaçıncı 10 numarayı alacağız? Ianis Hagi gündemde değil." dedi.
"HALİL'İ İSTİYORUZ, GEDSON'U BEKLİYORUZ"
Fatih Terim ayrıca "Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz." dedi.
"IANIS HAGI
10 numara transferi hakkında çıkan dedikodulara yanıt veren Fatih Terim "10 numara alacağız demedim. Olay Rangers'lara gitmiş. Kaçıncı 10 numarayı alacağız? Ianis Hagi gündemde değil." dedi.
"HALİL'İ İSTİYORUZ, GEDSON'U BEKLİYORUZ"
Fatih Terim ayrıca "Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz." dedi.