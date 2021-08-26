Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferi gündemde olan isimler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu açıklaması
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26 Ağustos 2021 23:57
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki transfer iddiaları hakkında konuştu.

"IANIS HAGI

10 numara transferi hakkında çıkan dedikodulara yanıt veren Fatih Terim "10 numara alacağız demedim. Olay Rangers'lara gitmiş. Kaçıncı 10 numarayı alacağız? Ianis Hagi gündemde değil." dedi.

"HALİL'İ İSTİYORUZ, GEDSON'U BEKLİYORUZ"

Fatih Terim ayrıca "Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz." dedi.


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