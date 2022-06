Gedson Fernandes'ten ilk mesaj

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.



Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen Portekizli futbolcu 4+1 yıllık imza attı.



İmzasının ardından görüşlerini aktaran Gedson Fernandes, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim, onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.