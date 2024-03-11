Gedson Fernandes: 'Taraftarımız bunu hak etmiyor'

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yanlış giden bir şeyler olduğun söyleyen Gedson, "Aslında çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Taraftarlar için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor." dedi.
Yanlış giden bir şeyler olduğun söyleyen Gedson, "Aslında çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Taraftarlar için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor." dedi.
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