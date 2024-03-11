Gedson Fernandes: 'Taraftarımız bunu hak etmiyor'

Aslında çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor." dedi.