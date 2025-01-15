Gedson Fernandes sözleşme bekliyor

Beşiktaş'ta başarılı bir performans sergileyen Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, yönetimden yeni sözleşme bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes sözleşme bekliyor
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15 Ocak 2025 09:57
Başkan Serdal Adalı'nın Gedson Fernandes'in maaşıyla ilgili açıklamalarından sonra Portekizli yıldız yönetimden yeni teklif beklemeye başladı.

Zamlı bir sözleşme ile geleceğini siyah-beyazlılara emanet etmeye hazırlanan başarılı futbolcu ile ara transfer dönemi sona erdikten sonra masaya oturulması bekleniyor.

Gedson yıllık 1.7 milyon Euro alıyor.

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