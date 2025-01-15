Gedson Fernandes sözleşme bekliyor

Başkan Serdal Adalı'nın Gedson Fernandes'in maaşıyla ilgili açıklamalarından sonra Portekizli yıldız yönetimden yeni teklif beklemeye başladı.
Zamlı bir sözleşme ile geleceğini siyah-beyazlılara emanet etmeye hazırlanan başarılı futbolcu ile ara transfer dönemi sona erdikten sonra masaya oturulması bekleniyor.
Gedson yıllık 1.7 milyon Euro alıyor.
Zamlı bir sözleşme ile geleceğini siyah-beyazlılara emanet etmeye hazırlanan başarılı futbolcu ile ara transfer dönemi sona erdikten sonra masaya oturulması bekleniyor.
Gedson yıllık 1.7 milyon Euro alıyor.