Gedson Fernandes: "Şans yanımızda değildi"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Şans yanımızda değildi'
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10 Şubat 2021 22:57
Galatasaray'da Gedson Fernandes, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldukları ve ağları sarstığı maçın ardından konuştu.

Üzgün olduklarını söyleyen Fernandes, "İstediğimiz, arzuladığımız bir sonuç olmadı. Sahamızda tur atlamak için hazırlandık ama işler yolunda gitmedi. Çok pozisyon bulduk ama şans faktörü de yanımızda değildi. Üzgünüz ama pazar günü lig maçı var. Bu maçtan çıkararak önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Geldikten sonra karantina süresinde yaşadıkları sorulan Portekizli oyuncu, "Kolay bir dönem geçirmedim. Önce hastane, sonra otel... İzole bir şekilde kalmak durumundaydım. Hocalarıma teşekkür ederim. Bireysel program verdiler, hazırlandım ve çalışarak bugüne kadar geldim." dedi.


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