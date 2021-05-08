Gedson Fernandes: 'Şampiyonluğu bırakmayacağız'

Galatasaraylı futbolcu Gedson, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



İyi konsantre olduklarını söyleyen Gedson Fernandes, "Sadece bu maç değil, hocamız her maça bizi en iyi şekilde hazırlık yapıyor. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. İyi konsantre olduk. Rakiplere bakmadan, son 2 maçta 6 puan almaya çalışacağız. Odak noktamız bu olacak." dedi.



