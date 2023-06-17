Gedson Fernandes, Luis Alberto'yu bekliyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i radarına aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, Luis Alberto'yu bekliyor!
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17 Haziran 2023 10:27
Son güncelleme 17 Haziran 2023 10:34
Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek.

Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.

24 yaşındaki Portekizli, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maçta 3 gol 7 asist yaptı.
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