Gedson Fernandes kimdir? Nasıl bir oyuncu, mevki

Tam adı Gedson Carvalho Fernandes. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan ve Portekiz'e bağlı olan küçük ada devleti Sao Tome ve Principe Adaları'nda doğdu. Futbola Benfica altyapısında başladı ve Benfica'da profesyonel oldu.2016'da Avrupa U17 Şampiyonası'nda Portekiz ile kupayı kaldırdı. O turnuvanın en iyi takımına seçildi. 2018'de Benfica ile profesyonel futbola geçen Gedson, o sezon lig şampiyonluğu yaşadı.KADIKÖY'DE GOL ATTIPortekiz Ligi'nde Ağustos 2018'de ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. 14 Ağustos 2018'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol attı ve takımı Benfica'nın şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasına büyük katkı sağladı.MOURINHO, GEDSON'U ÇOK İSTEDİOrta sahada iki yönlü futboluyla dikkat çeken Gedson Fernandes, adını tüm Avrupa'ya yaymaya başladı. Gedson'u transfer etmeyi başaran ise 50 milyon euro opsiyon ve 4.5 milyon euro kiralama bedeliyle Tottenham oldu. Jose Mourinho, bu transfer için özellikle devreye girdi."ÇOK ZOR BİR HAYATIM OLDU"Gedson, transfer sonrası zorlu hayat hikayesini de anlattı: "Ben her gün antrenmanlarda en iyimi vermeye çalışırdım. Zor bir hayatım oldu. Ailem Portekiz'de çok zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. İş bulmak için çaresiz olduğumuz zamanlar oldu. Mutlu ve parlak bir hayatım olmadı. Ancak, ailem bana iyi bir hayat vermek için çok uğraştı. Tüm hayalim, aileme bir gün güzel bir hayat sunmaktı."FERNANDES'İN ROLÜ: BOX-TO-BOXFernandes, İngilizler'in 'box-to-box' dediği türde bir orta saha oyuncusu. İki ceza sahası arasında bıkmadan yorulmadan sürekli koşan bir orta saha. Topla ilişkisi oldukça iyi ve orta sahada adam eksiltebilen, dikine sahayı hızla kat edebilen bir oyuncu.PRES YAPMAKTAN YORULMUYORCeza sahası dışından şutlarıyla etkili olan Gedson Fernandes, savunmada da etkili olan bir isim. Portekizli genç, ikili mücadeleye girmekten ve pres yapmaktan yorulmayan bir isim olarak dikkatleri çekti.BENFICA'DAN AYRILMA NEDENİ: LAGE!"Gedson Fernandes için Benfica, 60-70 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklerken Tottenham'a neden kiralandı?" bu sorunun tek bir yanıtı var. O dönem altyapıdayken Benfica'ya teknik direktör olan Bruno Lage ile Gedson'un arası bir türlü düzelmedi. Jose Mourinho bu transfer için bizzat devreye girdi ve Tottenham, FFP nedeniyle o dönem kiralarken 50 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı düşünülüyordu. Ancak Gedson, İngiliz yaşamına bir türlü alışamadı."DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR"Gedson için İngiliz futbol uzmanı Andy Brassel şöyle bir açıklama yapmıştı: "Modern bir orta saha oyuncusu. Top kapar, ikili mücadele kazanır, topu hızlıca ileriye taşır, terse uzun paslar atabilir ve çalımlarla katkı sağlayabilir. Tüm yeteneklerine rağmen zamana ihtiyacı olan bir oyuncu. Benfica kulüp tarihinin en büyük serbest kalma maddesi Gedson için belirlenmişti, 130 milyon euro. Potansiyeli tarif edilemez kadar büyük. Böyle bir satın alma maddesi belirlenmesinin nedeni, dünyanın en iyilerinden biri olma ihtimalidir."GEDSON'UN KARİYER RAKAMLARIGedson Fernandes, kariyerinde 127 resmi maça çıkıp 9 gol ve 16 asistle oynadı. Bu maçların 61'inde merkez orta saha, 24'ünde 10 numara oynadı. 15 maçta sağ iç görevini aldı. 1 yıllık Premier Lig kariyerinde 7 maçta 61 dakika süre aldı.