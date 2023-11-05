Gedson Fernandes: "Kabul etmesi zor"

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Kabul etmesi zor'
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05 Kasım 2023 21:20
Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Gedson Fernandes, açıklama yaptı.

Gedson yaptığı açıklamada, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Gedson ayrıca, "Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz." ifadelerini kullandı.

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