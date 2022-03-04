Gedson Fernandes: "İstedim ama Galatasaray beni almadı"

Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Gedson Fernandes'in sözleri ortaya çıktı

Haber; Fanatik
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Gedson Fernandes: 'İstedim ama Galatasaray beni almadı'
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04 Mart 2022 13:35
Uzun süre Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes Beşiktaş 'a transfer olmuş, yarım sezonluğuna da Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından NEF Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.

"Gelmek istedim ama almadılar..."

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından Sarı-Kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dediği öğrenildi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Gedson'un soyunma odası ziyaretini Babel sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gedson Fernandes'i neden almadılar?

Transferde söz sahibi olan başkan danışmanı Luis Campos önceliğin maliyetsiz bir 6 numara olduğunu bildiği için Gedson Fernandes transferine sıcak bakmadı. Bu nedenle Erick Pulgar transferi kiralama bedelsiz gerçekleşti.

Ahmet Bulut faktörü

Kulüp kaynaklarının verdiği bilgiye göre Gedson Fernandes'in Türkiye hakları Ahmet Bulut'ta olmasaydı bu transferin gerçekleşme ihtimali vardı. Son menajer harcamalarında başkan isim vermese de Ahmet Bulut üzerinden yapılan transferlerden de rahatsızdı. Bu nedenle Ahmet Bulut'la tekrar çalışmaya sıcak bakmadılar.

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