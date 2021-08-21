Gedson Fernandes'in yerine Darius Olaru

Galatasaray, orta saha transferi adına Gedson Fernandes konusunda istediğini alamayınca gözünü Romanya'ya çevirdi. Galatasaray, FCSB'nin 23 yaşındaki oyuncusu Darius Olaru'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Gedson Fernandes'in yerine Darius Olaru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2021 10:56
Süper Lig 'de bu sezon tüm planını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. 8 numara hattında Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak için yoğun çaba sarf eden Cim Bom, istediğini alamamasının ardından gözünü Romanya'ya dikti.

Sarı- Kırmızılılar, FCSB'nin 23 yaşındaki oyuncusu Darius Olaru için girişimlere başladı. Aynı takımdan Olimpiu Morutan'ı da isteyen ancak kulübünün astronomik taleplerinden dolayı bu transferden vazgeçen Cim Bom'un, Darius Olaru konusunda yoğun mesai harcadığı bildirildi.

'Başkaları da istiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki günkü Randers maçının ardından Gedson Fernandes transferi için olumsuz konuşmuştu. Terim, "Gedson'u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum, 'hayır' diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse biz hazırız bekliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.