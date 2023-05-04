Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Beşiktaş'ta sezona iddialı bir şekilde başlasa da zaman zaman düşüşler yaşayan Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde ortaya koyduğu etkili performansla alkış toplamıştı.



Özellikle karşılaşmanın son bölümünde bireysel yeteneklerini ortaya koyarak göz kamaştıran Gedson, karşılaşmanın ardından, "Futbolun gereğini yaptık. Aslında Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok ama puan olarak biraz daha gerideyiz. Biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız. Galatasaray gibi bir takıma karşı her zaman farklı kazanmak. Böyle büyük maçı kazanmak çok mutlu hissettiriyor. Taraftarımıza her zaman böyle oynayacağımın sözünü veriyorum" demişti.



Birçok Avrupa Kulübü'nün radarında bulunan deneyimli futbolcu için girişimler olurken kulüpten konuyla ilgili olarak net açıklama geldi.



Yarısı Benfica'ya gidecek



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Benfica'dan 6 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Gedson'un sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 50 pay Portekiz ekibine ödenir maddesi yer alıyor.



Beşiktaş Yönetimi'nin bundan dolayı Gedson'un değerini 25 milyon Euro seviyesinde belirlediği kaydedildi.



