Gedson Fernandes için opsiyon pazarlığı

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve camianın sevgilisi olan Gedson Fernandes'in 1 yıl daha kiralanması için yoğun mesai harcanıyor.



Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama, 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif edilirken Portekiz ekibi, oyuncusunun bonservisini artırmayı amaçlıyor.



Kırmızı-Beyazlılar, Fernandes için 15 milyon Euro opsiyon konmasında ısrarcı davranırken, sarı kırmızılı yönetim de 10 milyon Euro'da diretiyor.



Bu transferin hafta içerisinde bir çözüme kavuşması bekleniyor.



