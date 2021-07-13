Gedson Fernandes için opsiyon pazarlığı

Portekiz temsilcisi Benfica'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonu için 15 milyon euro istediği belirtiliyor.

Abone Ol
Gedson Fernandes için opsiyon pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2021 10:27
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve camianın sevgilisi olan Gedson Fernandes'in 1 yıl daha kiralanması için yoğun mesai harcanıyor.

Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama, 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif edilirken Portekiz ekibi, oyuncusunun bonservisini artırmayı amaçlıyor.

Kırmızı-Beyazlılar, Fernandes için 15 milyon Euro opsiyon konmasında ısrarcı davranırken, sarı kırmızılı yönetim de 10 milyon Euro'da diretiyor.

Bu transferin hafta içerisinde bir çözüme kavuşması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.