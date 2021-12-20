Gedson Fernandes için flaş iddia; Galatasaray için...

Gedson'un Sporting da Covilhã ile oynanan hazırlık maçında dahi dakika almaması Portekiz'de dikkatlerden kaçmadı…



Yapılan haberde, Gedson'dan daha geride olan oyuncular bile Portekiz Kupası maçında sahaya çıkarken Gedson'un şans bulamamasıyla ilgili, "Galatasaray ile anlaştığı için riske atılmıyor" ifadesi yer aldı.



Ayrıca Benfica'nın Gedson için konuşulan rakamların çok daha düşüğüne razı olmak zorunda kaldığı belirtildi.



