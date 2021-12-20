Gedson Fernandes için flaş iddia; Galatasaray için...

Gedson'un, Benfica'da hazırlık maçında bile süre almaması dikkat çekti. Yıldız orta sahanın, Galatasaray ile anlaştığı için riske edilmediği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson Fernandes için flaş iddia; Galatasaray için...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 11:56
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Gedson'un Sporting da Covilhã ile oynanan hazırlık maçında dahi dakika almaması Portekiz'de dikkatlerden kaçmadı…

Yapılan haberde, Gedson'dan daha geride olan oyuncular bile Portekiz Kupası maçında sahaya çıkarken Gedson'un şans bulamamasıyla ilgili, "Galatasaray ile anlaştığı için riske atılmıyor" ifadesi yer aldı.

Ayrıca Benfica'nın Gedson için konuşulan rakamların çok daha düşüğüne razı olmak zorunda kaldığı belirtildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.