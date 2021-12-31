Önceki dönemde süre bulamayan ve ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernandes'in durumu yaşanan değişikliğin ardından farklı noktalara gitti.



Yeni teknik adam Verissimo, Benfica'da Gedson'u yetiştiren isimlerden biri. 2016/17, 2017/18 sezonlarında Benfica B takımlarında da Fernandes'in hocasıydı.



Genç futbolculara çok daha fazla süre vermesi beklenen yeni teknik adamın Gedson'un takımda kalmasına sıcak baktığı ve Galatasaray'ın önemli hedefi olan transferde olası bir engelin çıktığı öğrenildi.



