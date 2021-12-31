Gedson Fernandes için beklenmedik gelişme!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla tekrar kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes için kötü bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un görevden ayrılmasından sonra Benfica'yı sezon sonuna kadar Nelson Verissimo çalıştıracak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes için beklenmedik gelişme!
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31 Aralık 2021 12:45
Önceki dönemde süre bulamayan ve ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernandes'in durumu yaşanan değişikliğin ardından farklı noktalara gitti.

Yeni teknik adam Verissimo, Benfica'da Gedson'u yetiştiren isimlerden biri. 2016/17, 2017/18 sezonlarında Benfica B takımlarında da Fernandes'in hocasıydı.

Genç futbolculara çok daha fazla süre vermesi beklenen yeni teknik adamın Gedson'un takımda kalmasına sıcak baktığı ve Galatasaray'ın önemli hedefi olan transferde olası bir engelin çıktığı öğrenildi. 


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