Gedson Fernandes için açıklama

Benfica Kulübü'nden Gedson Fernandes ile ilgili olarak açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Gedson Fernandes için açıklama
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02 Eylül 2021 15:26
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük çaba harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar, teknik direktör Jorge Jesus'un neredeyse hiç süre vermediği Gedson Fernandes için teklif yaptı ama Portekiz ekibinden olumsuz yanıt aldı.

22 yaşındaki futbolcunun geleceği merakla beklenirken, Benfica cephesinden açıklama geldi.

Benfica Basın Sözcüsü Farinha, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Henüz Şampiyonlar Ligi kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik. Gedson Fernandes büyük ihtimalle listede olacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada Gedson Fernandes transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Muhammed Elneny için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Gedson için son bir hamle daha yapması bekleniyor.


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