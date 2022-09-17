Gedson Fernandes: "Hiçbir şey yapamadık"

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 2-2'lik İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Gedson Fernandes: 'Hiçbir şey yapamadık'
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17 Eylül 2022 22:27
Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, 2-2'lik İstanbulspor beraberliği sonrası konuştu.

Portekizli futbolcu, "Kesinlikle daha çok çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Asla yeterli değildi bu performansımız. Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha iyi ve fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmek istiyoruz." dedi.

Gedson, sözlerini, "Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bunun hakkında konuşmak zor. Daha çok çalışmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.

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