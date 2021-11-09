KUMAR DEĞİL İMZA KRİZİ

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Pazar günü aldığı Karagümrük beraberliği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın yüzünü Gedson Fernandes güldürdü.Portekiz basını, ara transfer dönemi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük hedefi olan genç yıldızın kadro dışı kaldığını yazdı.İlk çıkan iddialara göre Benfica yönetimi, Gedson'u kumar oynarken yakaladı ve B takımına yolladı. Ancak yıldız futbolcunun Portekiz kulübüyle sözleşme krizi yaşadığı ortaya çıktı.Benfica ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Gedson Fernandes'in yeni sözleşme teklifini kabul etmediği belirtildi. Yönetimin de bu yüzden böyle bir karar aldığı ifade edildi.Bu gelişmeler Galatasaray'da büyük heyecan yarattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, "Ocak ayında buluşuyoruz" yorumunu yaptı.