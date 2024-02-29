Gedson Fernandes: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'

Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Gedson Fernandes, "Bu kupada hedefimiz var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama dediğim gibi hedefimiz kupayı kazanmak." dedi.
Portekizli orta saha oyuncusu, hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Maçın önemiyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız. Oynamayacak olduğum için üzgünüm ama takım arkadaşlarımın ellerin geleni yapacağını bildiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.
Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Gedson Fernandes, "Bu kupada hedefimiz var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama dediğim gibi hedefimiz kupayı kazanmak." dedi.
Portekizli orta saha oyuncusu, hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Maçın önemiyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız. Oynamayacak olduğum için üzgünüm ama takım arkadaşlarımın ellerin geleni yapacağını bildiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU