Gedson Fernandes: "Hedefimiz kupayı kazanmak"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes kazandıkları Konyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'
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28 Şubat 2024 23:21
Son güncelleme 29 Şubat 2024 02:12
Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Gedson Fernandes, "Bu kupada hedefimiz var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama dediğim gibi hedefimiz kupayı kazanmak." dedi.

Portekizli orta saha oyuncusu, hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Maçın önemiyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız. Oynamayacak olduğum için üzgünüm ama takım arkadaşlarımın ellerin geleni yapacağını bildiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.

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