Gedson Fernandes: "Harika mücadele ettik"

Çaykur Rizespor'da forma giyen Gedson Fernandes, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Gedson Fernandes: 'Harika mücadele ettik'
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27 Şubat 2022 23:03
Sezon sonunda Beşiktaş formasını giyecek olan Çaykur Rizespor'un Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maç sonrası instagram'dan paylaşım yaptı.

Gedson Fernandes, "Harika bir takım oyunuydu. Sonuç istediğimiz gibi değildi ama harika mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu paylaşıma alkışlarla cevap verdi.



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