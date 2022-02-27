Gedson Fernandes: 'Harika mücadele ettik'

Sezon sonunda Beşiktaş formasını giyecek olan Çaykur Rizespor'un Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maç sonrası instagram'dan paylaşım yaptı.
Gedson Fernandes, "Harika bir takım oyunuydu. Sonuç istediğimiz gibi değildi ama harika mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
Josef de Souza, bu paylaşıma alkışlarla cevap verdi.
Gedson Fernandes, "Harika bir takım oyunuydu. Sonuç istediğimiz gibi değildi ama harika mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
Josef de Souza, bu paylaşıma alkışlarla cevap verdi.