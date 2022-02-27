Gedson Fernandes: 'Harika mücadele ettik'

Sezon sonunda Beşiktaş formasını giyecek olan Çaykur Rizespor'un Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maç sonrası instagram'dan paylaşım yaptı.Gedson Fernandes, "Harika bir takım oyunuydu. Sonuç istediğimiz gibi değildi ama harika mücadele ettik." ifadelerini kullandı.Josef de Souza, bu paylaşıma alkışlarla cevap verdi.