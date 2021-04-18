Gedson Fernandes, Galatasaray'a ısındı

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahanın yıldızlarından biri de devre arası transfer döneminde takıma katılan Gedson Fernandes oldu.

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Gedson Fernandes, Galatasaray'a ısındı
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18 Nisan 2021 12:41
Devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı forma ile en etkili maçlarından birisini Göztepe karşısında oynadı.

Göztepe karşısında en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaray futbolcusu Gedson Fernandes oldu.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUM...

Toplam 48 pas yapan ve paslarının %96'sında isabet sağlayan Portekizli futbolcu, 12 ikili mücadele kazanarak dikkat çekti. Fernandes ayrıca 7 sahipsiz top kazanırken 3 şut pası verdi.

Gedson Fernandes, Süper Lig'de 10 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi



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