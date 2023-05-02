Gedson Fernandes, Galatasaray'ın başına bela oldu!

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Galatasaray derbisine damga vurdu. Skor üretemese de mücadeleci görüntüsü ve savaşçı tarzıyla Galatasaraylı futbolculara adeta sahayı dar eden Portekizli orta saha, 8 top kapma ve 9'da 7 adam geçmeyle sahanın en iyisi oldu.



Başarılı futbolcunun bu çıkışı, en çok teknik direktör Şenol Güneş'i memnun ederken taraftar da adeta mest oldu.



Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbolun gereğini yaptık. Aslında Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok ama puan olarak biraz daha gerideyiz. Biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız. Galatasaray gibi bir takıma karşı her zaman farklı kazanmak. Böyle büyük maçı kazanmak çok mutlu hissettiriyor. Taraftarımıza her zaman böyle oynayacağımın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.



Son haftalardaki düşüşünü muhteşem derbi oyunuyla geride bırakan Portekizli futbolcu, kalan maçlarda da yüksek seviyede olacağının sözünü verdi.





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