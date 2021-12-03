Gedson Fernandes, Galatasaray için hazırlanıyor

Takımda süre alamadığı için mutsuz olan Gedson Fernandes, Galatasaray'a dönmeyi kabul etti. Yönetim, Benfica ile uygun bonservis bedeli karşılığında anlaşıp devre arasında imzaları attıracak. Galatasaray gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Feghouli'nin de alternatifini buldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Gedson Fernandes, Galatasaray için hazırlanıyor
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03 Aralık 2021 11:27
Ligde zirvenin uzağında kalmasına rağmen Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, devre arasında yapacağı hamlelerle takımı güçlendirip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, yaz aylarında da çok uğraşılan ancak alınamayan Benfica'lı Gedson Fernandes… Kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki orta saha da Galatasaray'a gelmek istiyor.

Yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim'in sezon başında ortaya koyduğu genç ve potansiyelli oyunculardan oluşan transfer politikasına da uyan Fernandes için şartlar zorlanacak. Galatasaray ara transfer döneminde maksimum 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında imzaları attırmayı hedefliyor. Genç orta sahanın, Benfica ile 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak istememesi de sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

SAĞ KANADA İKİ İSKANDİNAV
Öte yandan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki Feghouli'nin yerine gözünü İskandinav ülkelerine çevirdi. Sarı-kırmızılıların scout ekibinin Bologna'dan Danimarkalı Andreas Skov Olsen (21) ve Bodo Glimt'ten Norveçli Ola Solbakken'i (23) izlediği belirtildi.


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