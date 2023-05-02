Gedson Fernandes, Galatasaray'ı boş geçmiyor

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 devirdiği maçta goller Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'dan geldi ancak en çok Fernandes'in performansı alkış topladı. Portekizli yıldız orta sahada olağanüstü bir enerjiyle savaşırken, derbi zaferinde başrolü oynadı.



Gedson, geçtiğimiz sezon devre arasında eski takımı olan Galatasaray'a dönmeye çok yakındı. Ancak sarı-kırmızılıların son anda Erick Pulgar'ı tercih etmesiyle Portekizli futbolcu rotasını sürpriz şekilde Beşiktaş'a çevirdi. Yarım sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Gedson ardından 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Kartal'ın kadrosuna katıldı.



Gedson Fernandes'in derbideki müthiş futbolu 'Galatasaray motivasyonu' olarak yorumlandı. Genç futbolcu, Çaykur Rizespor formasıyla geçen sezon Galatasaray'a serbest vuruştan harika bir gol atmıştı.







