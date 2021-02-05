Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın ambulans uçakla İstanbul'a getirdiği Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde olmayacak

Haber; Sporx.com
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Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok
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05 Şubat 2021 17:52
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in derbideki durumu belli oldu

Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Gedson Fernandes, Kadıköy'deki derbide kadroda olmayacak

Florya'da gerçekleştirilen son idmanda da yer almayan Gedson Fernandes derbide forma giyemeyecek

Gedson Fernandes'in gelecek hafta Kasımpaşa maçında süre alması bekleniyor



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