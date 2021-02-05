Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in derbideki durumu belli oldu
Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Gedson Fernandes, Kadıköy'deki derbide kadroda olmayacak
Florya'da gerçekleştirilen son idmanda da yer almayan Gedson Fernandes derbide forma giyemeyecek
Gedson Fernandes'in gelecek hafta Kasımpaşa maçında süre alması bekleniyor
Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Gedson Fernandes, Kadıköy'deki derbide kadroda olmayacak
Florya'da gerçekleştirilen son idmanda da yer almayan Gedson Fernandes derbide forma giyemeyecek
Gedson Fernandes'in gelecek hafta Kasımpaşa maçında süre alması bekleniyor