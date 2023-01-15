Gedson Fernandes fark yarattı!

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında 90 dakikalık performansıyla takımın dinamosu oldu.



Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen takımın moral olarak adeta çökmesi sonrasında devreye giren Portekizli futbolcu, ekibinin savunma ve hücum hattındaki bağlantısını etkin bir şekilde sağlamayı başardı. Bloklar arasında başarılı bir köprü olan Gedson, karşılaşma boyunca Konyasporlu futbolculara zor anlar yaşattı.



Rakip ceza alanı önü ve çevresinde oldukça dinamik bir performans ortaya koyan Gedson, maçın başından sonuna kadar yıkılmayan tek isim olarak alkış topladı.





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