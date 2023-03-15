Gedson Fernandes'e İngiltere'den kanca

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e İngiliz ekipleri talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'e İngiltere'den kanca
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15 Mart 2023 14:33
Beşiktaş'ın en özel isimleri arasında yer alan Gedson Fernandes, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çekiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in geçmesi sonrasında ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan ve yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Portekizli futbolcu, takımın en kilit ismi konumunda...

İNGİLİZLER İSTİYOR

Orta saha hattına Amir Hadziahmetovic'in gelmesiyle birlikte üzerindeki yük biraz daha hafifleyen başarılı orta saha oyuncusu, hücum hattında kreatif görüntüsüyle alkış topluyor. Kara Kartal'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson, yükselen formu sonrasında transfer döneminin konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Genç futbolcu için kulübe birçok İngiliz kulübünün menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi.

Gedson Fernandes, 2020-21 sezonunda Premier Lig ekibi Tottenham'da da forma giymişti.

 
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