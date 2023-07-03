Gedson Fernandes'e dev teklif!

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılmaya ve Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes'e dev teklif geldi. İşte o teklif...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'e dev teklif!
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03 Temmuz 2023 11:52
İtalya Serie A'nın ünlü takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e kancayı taktı.

Başkent ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri orta saha için iki transfer istedi. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ısrarla istediği isim ise Gedson Fernandes.

GEDSON FERNANDES İÇİN TEKLİF

11 Temmuz'da kamp çalışmalarına başlayacak Lazio'da Sarri'nin transferleri beklediği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın kampta Gedson Fernandes'i görmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını Lazio'nun teklifinin 20 milyon euro olduğunu yazdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 36 maça çıkan Gedson Fernandes 30 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu tempolu oyunuyla dikkat çekerken 3 gol 6 da asist katkısında bulundu. 

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