Gedson Fernandes'e bir talip daha

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'e, Lazio ve Ajax talip oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gedson Fernandes'e bir talip daha
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17 Mayıs 2023 15:20
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e yeni bir talip çıktı.

2 DEV GÜNDEMİNE ALDI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Ajax'ın Gedson Fernandes'i yakından takip ettiği ve Portekizli orta sahayı transfer listesine eklediği öne sürüldü. Ayrıca haberde Lazio'nun da 24 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisi olduğu belirtildi.

"20 MİLYON EURO"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce verdiği röportajda, "Gedson Fernandes'e henüz resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinin yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek."  ifadelerini kullanmıştı.



 
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