Gedson Fernandes'e Ada'dan kanca

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, Beşiktaş'tan Gedson ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Gedson Fernandes'e Ada'dan kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2023 12:57
Beşiktaşlı Gedson Fernandes ile Crystal Palace ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan alan habere Premier Lig ekibinin, Gedson için Beşiktaş ile temasa geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Crystal Palace'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 10 milyon harcaması gerekeceği kaydedildi.

BEşiktaş'ta bu sezon 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery