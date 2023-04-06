Gedson Fernandes'e Ada'dan kanca

Beşiktaşlı Gedson Fernandes ile Crystal Palace ilgileniyor.



İngiliz basınında yer alan alan habere Premier Lig ekibinin, Gedson için Beşiktaş ile temasa geçtiği aktarıldı.



Öte yandan Crystal Palace'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 10 milyon harcaması gerekeceği kaydedildi.



BEşiktaş'ta bu sezon 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 asist yaptı.





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