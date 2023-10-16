Gedson Fernandes derbiye yetişiyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla beraber çalışmalara başlayan Gedson Fernandes'in, Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes derbiye yetişiyor
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16 Ekim 2023 09:45
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı.

Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.

6 OYUNCUNUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirken Emrecan ve Tayyip Talha'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

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