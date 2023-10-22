Gedson Fernandes derbide sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Gedson Fernandes taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
Portekizli orta saha oyuncusundan taraftarın beklentisi çok yüksekti ancak Gedson beklenen katkıyı veremedi.
Ne hücumda ne savunmada etkili olabilen Gedson, o alışılmış paslarından ve mücadelesinden uzak bir performans sergiledi. 46'da yerini Chamberlain'e bıraktı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 12. karşılaşmasına çıkan Gedson, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Portekizli orta saha oyuncusundan taraftarın beklentisi çok yüksekti ancak Gedson beklenen katkıyı veremedi.
Ne hücumda ne savunmada etkili olabilen Gedson, o alışılmış paslarından ve mücadelesinden uzak bir performans sergiledi. 46'da yerini Chamberlain'e bıraktı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 12. karşılaşmasına çıkan Gedson, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.