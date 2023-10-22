Gedson Fernandes derbide sınıfta kaldı

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan, derbi öncesinde forma giyme isteğini Burak Yılmaz'a ileten Gedson Fernandes dünkü mücadeleye ilk 11'de başladı. Etkisiz bir performans sergileyen Gedson, ikinci yarının başında oyundan alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson Fernandes derbide sınıfta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 10:45
Son güncelleme 22 Ekim 2023 10:46
Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Gedson Fernandes taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Portekizli orta saha oyuncusundan taraftarın beklentisi çok yüksekti ancak Gedson beklenen katkıyı veremedi.

Ne hücumda ne savunmada etkili olabilen Gedson, o alışılmış paslarından ve mücadelesinden uzak bir performans sergiledi. 46'da yerini Chamberlain'e bıraktı.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 12. karşılaşmasına çıkan Gedson, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery