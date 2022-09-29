Gedson Fernandes, derbide forma bekliyor

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dev derbi öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma bekliyor.
Başarılı futbolcu, orta sahadaki isimlerin bir bir sakatlıktan dönmelerine rağmen idmanlardaki temposunu yüksek tutup pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada yer almayı planlıyor.
Takım çalışmalarında golleriyle de dikkat çeken Salih, teknik ekibin beğenisini kazandı.
Başarılı futbolcu, orta sahadaki isimlerin bir bir sakatlıktan dönmelerine rağmen idmanlardaki temposunu yüksek tutup pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada yer almayı planlıyor.
Takım çalışmalarında golleriyle de dikkat çeken Salih, teknik ekibin beğenisini kazandı.
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