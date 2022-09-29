Gedson Fernandes, derbide forma bekliyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta hocası Valerien Ismael'den forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, derbide forma bekliyor
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29 Eylül 2022 11:35
Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dev derbi öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma bekliyor.

Başarılı futbolcu, orta sahadaki isimlerin bir bir sakatlıktan dönmelerine rağmen idmanlardaki temposunu yüksek tutup pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada yer almayı planlıyor.

Takım çalışmalarında golleriyle de dikkat çeken Salih, teknik ekibin beğenisini kazandı.

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