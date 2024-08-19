Gedson Fernandes: ''Bu sene daha birlikteyiz''

Beşiktaş lı Gedson Fernandes, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gedson maçla ilgili, "İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız." dedi.