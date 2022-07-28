"BEN VARIM, KİMSENİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİRMEM"

"JOSEF İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı, bu sezon içinse büyük beklentilerin olduğu Gedson Fernandes iddialı açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Hem hücum hem orta saha hem savunma olarak ligin en iyileri bizde" dedi.Daha önceki senelerde mevkisinde Ljajic, Pjanic, Teixeira gibi isimlerin oynadığını hatırlatan orta saha oyuncusu "Artık ben varım. Kimsenin eksikliğini hissettirmem hatta fazlasını yapacağıma inanıyorum" ifadesini kullandı.Orta sahadaki partnerleri Josef, Atiba, Emirhan'dan övgüyle bahseden Gedson, "Atiba bu seviyede hala oynayabilecek kadar müthiş bir oyuncu. Josef'i ise zaten anlatmaya gerek yok. Onunla oynamak için sabırsızım. Emirhan da çok yetenekli bir isim. Türk futbolu için büyük bir şans" dedi. Gedson, gol atmak kadar asist yapmayı sevdiğini de sözlerine ekledi.