Gedson'dan Galatasaray orta sahasına büyük üstünlük

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.Sarı - kırmızılılar, rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in performansı ön plana çıktı.Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu.Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı. Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı.Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.Topla buluşma: 72Pas: 30/37Top kapma: 3İkili mücadele: 18/28Sahipsiz top kazanma: 14Topla buluşma: 39Pas: 16/23Top kapma: 1İkili mücadele: 3/6Sahipsiz top kazanma: 6Topla buluşma: 45Pas: 29/34Top kapma: 1İkili mücadele: 2/10Sahipsiz top kazanma: 3