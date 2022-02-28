Gedson'dan Galatasaray orta sahasına büyük üstünlük

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson'dan Galatasaray orta sahasına büyük üstünlük
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28 Şubat 2022 10:20
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı - kırmızılılar, rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in performansı ön plana çıktı.

Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.

Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı. Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.

Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı.

Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.

GEDSON FERNANDES V GALATASARAY

Topla buluşma: 72
Pas: 30/37
Top kapma: 3
İkili mücadele: 18/28
Sahipsiz top kazanma: 14

BERKAN KUTLU V RİZESPOR

Topla buluşma: 39
Pas: 16/23
Top kapma: 1
İkili mücadele: 3/6
Sahipsiz top kazanma: 6

TAYLAN ANTALYALI V RİZESPOR

Topla buluşma: 45
Pas: 29/34
Top kapma: 1
İkili mücadele: 2/10
Sahipsiz top kazanma: 3


Veri: beIN Sports

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