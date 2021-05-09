Gedson'dan derbide kusursuz performans

Beşiktaş derbisinde sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes'in istatistikleri de göz doldurdu

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Gedson'dan derbide kusursuz performans
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09 Mayıs 2021 13:19
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Süper Lig'de Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek son haftalara umudunu taşı

Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.

Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.

3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı



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