Gedson'dan derbide kusursuz performans

Süper Lig'de Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek son haftalara umudunu taşıGalatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı