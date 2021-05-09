Gedson'dan derbide kusursuz performans

Süper Lig'de Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek son haftalara umudunu taşı
Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.
Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.
3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı
Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.
Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.
3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı
Süper Lig'de 40. haftanın 11'i 🎖️ pic.twitter.com/WDEkQAbLKQ
— Sporx (@sporx) May 9, 2021