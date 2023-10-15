Gedson'dan Burak Yılmaz'a: ''Derbide oynamak istiyorum''

Club Brugge maçında omzundan sakatlanan, tam iyileştiği günlerde ise bu kez Lugano karşılaşması öncesi antrenmanda ayak bileğine darbe alan Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes dün saha çalışmalarına başladı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz ile görüşen Gedson Fernandes, omuzundaki ağrının tamamen geçtiğini, ayak bileğinin de giderek iyileştiğini, Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini ve çok istekli olduğunu ifade etti.
Portekizli futbolcu ''Tüm gücümü kullanarak karşılaşmada forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim'' ifadesini kullandı.
'TAKIMDA YERiN HAZIR'
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ise Gedson'a kadroda yerinin hazır olduğunu ve kendisini iyi hissetmesi halinde forma şansı verebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Yılmaz'ın ''İyi bir Gedson'a ihtiyacım var. Seni bekliyorum'' yanıtını verdiği belirtildi.
GEDSON SAHA iDMANINA BAŞLADI
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı asbaşkan Emre Kocadağ da yerinde takip etti. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha antrenmanlarına başladı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz ile görüşen Gedson Fernandes, omuzundaki ağrının tamamen geçtiğini, ayak bileğinin de giderek iyileştiğini, Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini ve çok istekli olduğunu ifade etti.
Portekizli futbolcu ''Tüm gücümü kullanarak karşılaşmada forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim'' ifadesini kullandı.
'TAKIMDA YERiN HAZIR'
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ise Gedson'a kadroda yerinin hazır olduğunu ve kendisini iyi hissetmesi halinde forma şansı verebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Yılmaz'ın ''İyi bir Gedson'a ihtiyacım var. Seni bekliyorum'' yanıtını verdiği belirtildi.
GEDSON SAHA iDMANINA BAŞLADI
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı asbaşkan Emre Kocadağ da yerinde takip etti. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha antrenmanlarına başladı.