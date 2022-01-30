Gedson'da aradaki fark; 2.5 milyon euro

Galatasaray, yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için bir kez daha Benfica ile masaya oturacak.

Haber; Milliyet
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Gedson'da aradaki fark; 2.5 milyon euro
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30 Ocak 2022 09:10
Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahayı Gedson Fernandes ile güçlendirmek istiyor.

Benfica ile 23 yaşındaki futbolcu için temaslar devam ederken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer için Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa ile yeniden görüşme kararı aldı.

ARADAKİ FARK 2.5 MİLYON EURO

Portekizli futbolcu ile 1.5 seneliğine 1.8 milyon euro'ya anlaşan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma ücretini 8.5 milyon euro'dan 6 milyon euro'ya düşürebilirse transferi gerçekleştirecek.

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