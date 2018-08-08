Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçının ardından, Portekiz ekibinin 19 yaşındaki genç orta saha oyuncuus Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.
İşte Gedson Fernandes'in flaş röportajdaki sözleri...
"Kendi taraftarlarımızın önünde harika bir performans sergiledik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak edilmiş bir galibiyet ve iyi bir sonuç elde ettik."
"BU HER ÇOCUĞUN RÜYASIDIR, ŞAMPİYONLAR LİGİ"
"Rüyam gerçek oldu. Bu her çocuğun rüyasıdır. Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapmaya hazırdım."
"ÇOK ZOR BİR DEPLASMANA GİDECEĞİZ"
"Maç boyunda galibiyeti düşündük ve iyi bir sonuç aldık. Şimdi çok zor bir deplasmana gideceğiz. Türkiye'de karşılaşacağımız her şeye hazırız. Oraya futbol oynamaya gideceğiz ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz."
"ÇOK TUTKULU BİR TRİBÜN VARDI"
"Taraftarlar bu kulübe ne kadar bağlı olduklarını gösterdiler. Çok tutkulu bir tribün vardı. Biz de bu taraftarlara layık olmaya çalıştık."
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İşte Gedson Fernandes'in flaş röportajdaki sözleri...
"Kendi taraftarlarımızın önünde harika bir performans sergiledik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak edilmiş bir galibiyet ve iyi bir sonuç elde ettik."
"BU HER ÇOCUĞUN RÜYASIDIR, ŞAMPİYONLAR LİGİ"
"Rüyam gerçek oldu. Bu her çocuğun rüyasıdır. Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapmaya hazırdım."
"ÇOK ZOR BİR DEPLASMANA GİDECEĞİZ"
"Maç boyunda galibiyeti düşündük ve iyi bir sonuç aldık. Şimdi çok zor bir deplasmana gideceğiz. Türkiye'de karşılaşacağımız her şeye hazırız. Oraya futbol oynamaya gideceğiz ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz."
"ÇOK TUTKULU BİR TRİBÜN VARDI"
"Taraftarlar bu kulübe ne kadar bağlı olduklarını gösterdiler. Çok tutkulu bir tribün vardı. Biz de bu taraftarlara layık olmaya çalıştık."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın