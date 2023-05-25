Gedson cezbediyor! İtalya'dan talipleri var

Beşiktaş'ın geçen sezon Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında gösterdiği performansla İtalyan devlerinin dikkatini çekti.
Geçtiğimiz günlerde; Lazio'nun gündemine aldığı Portekizli yıldıza bu kez İtalya'nın bir başka devi Napoli talip oldu.
Sezonu şampiyon tamamlayan Mavililer, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken listenin tepesine ise Gedson'u koydu. İtalyan basını, bu haberi; "Gedson Napoli'yi cezbediyor" diyerek duyurdu.
Haberin içeriğinde ise; "Sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, Türk ekibi Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'e talip oldu.
Oyuncu, Napoli'yi cezbediyor ve yaz aylarında bu transfer gerçekleşebilir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Gedson'u 20-25 milyon euro arası bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini duyurmuştu. Gedson'un bonservisinden elde edilecek gelirin %50'si ise eski kulübü Benfica'ya verilecek.
Geçtiğimiz günlerde; Lazio'nun gündemine aldığı Portekizli yıldıza bu kez İtalya'nın bir başka devi Napoli talip oldu.
Sezonu şampiyon tamamlayan Mavililer, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken listenin tepesine ise Gedson'u koydu. İtalyan basını, bu haberi; "Gedson Napoli'yi cezbediyor" diyerek duyurdu.
Haberin içeriğinde ise; "Sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, Türk ekibi Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'e talip oldu.
Oyuncu, Napoli'yi cezbediyor ve yaz aylarında bu transfer gerçekleşebilir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Gedson'u 20-25 milyon euro arası bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini duyurmuştu. Gedson'un bonservisinden elde edilecek gelirin %50'si ise eski kulübü Benfica'ya verilecek.