Gedson cezbediyor! İtalya'dan talipleri var

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızına, Lazio'nun ardından Napoli de talip oldu. İtalyanlar haberi; "Gedson Napoli'yi cezbediyor" diyerek duyurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson cezbediyor! İtalya'dan talipleri var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 10:02
Beşiktaş'ın geçen sezon Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında gösterdiği performansla İtalyan devlerinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde; Lazio'nun gündemine aldığı Portekizli yıldıza bu kez İtalya'nın bir başka devi Napoli talip oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Mavililer, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken listenin tepesine ise Gedson'u koydu. İtalyan basını, bu haberi; "Gedson Napoli'yi cezbediyor" diyerek duyurdu.

Haberin içeriğinde ise; "Sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, Türk ekibi Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'e talip oldu.

Oyuncu, Napoli'yi cezbediyor ve yaz aylarında bu transfer gerçekleşebilir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Gedson'u 20-25 milyon euro arası bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini duyurmuştu. Gedson'un bonservisinden elde edilecek gelirin %50'si ise eski kulübü Benfica'ya verilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery