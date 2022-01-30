Gedson, Benfica'yı şikayet etti!

Portekiz medyası, Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmak istediği ve Benfica'yı şikayet ettiğini sayfalarına taşıdı.

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Gedson, Benfica'yı şikayet etti!
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30 Ocak 2022 11:34
Galatasaray'ın bir kez daha kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için flaş bir haber gündeme geldi.

"KULÜBÜ BENFICA'YI ŞİKAYET ETTİ!"

Portekiz medyası, Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmak istediği ve Benfica'yı şikayet ettiğini sayfalarına taşıdı.

Portekiz basınında yer alan haberde, "Portekiz yasalarını ve spor yönetmeliklerini açık bir şekilde ihlal ederek, Gedson Fernandes'in kariyer yöneticileri, kulüple imzalanan sözleşmelerde oyuncuyu ve Benfica Kulübü'nü aynı anda temsil ettiler. Oyuncu bununla alakalı Benfica'yı Komisyon'a şikayet etti" ifadeleri yer aldı.

KESİN OLARAK AYRILMAK İSTİYOR!

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eren Gedson Fernandes, Benfica'dan kesin olarak ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu sezonun ikinci yarısında yeniden Florya'da olmayı planlıyor. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro...

GALATASARAY'DA 18 MAÇTA OYNADI

Genç yıldız Galatasaray'da daha önceki döneminde 18 maçta 1 gol atarken 3 de asiste imza atmıştı.

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