Gedson, 14 maç sonra kulübede

Giresunspor karşılaşmasına kulübede başlayan Beşiktaşlı Gedson, 14 maç sonra yedek kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gedson, 14 maç sonra kulübede
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09 Nisan 2023 21:01
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte 14 maç sonra müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon en çok forma giyen isimleri arasında yer alan Gedson, en son Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı.

Daha sonra oynanan 14 maçta mücadeleye 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

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