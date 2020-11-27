Geçmiş olsun Yılmaz Hoca!

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.